Milan, Scaroni esalta il passato e guarda a un futuro ancora roseo

È stato un 2022 bellissimo per il Milan e i suoi tifosi e Paolo Scaoni, presidente rossonero, lo ricorda immediatamente in occasione del tradizionale brindisi natalizio con la stampa. La dimostrazione, scrive , è negli occhi dei tifosi che lì a Casa Milan si mettono in coda per visitare il museo, dove è contenuta la coppa vinta a maggio. Il bilancio che Scaroni ha tracciato di questo anno che sta per chiudersi non poteva che essere positivo. È stato un anno importante: Scudetto dopo undici anni e passaggio di proprietà. Una cessione, da Elliott a RedBird, da 1,2 miliardi. Inoltre, come ricorda Scaroni, anche i conti del Milan sono tornati a posto. Il passaggio di proprietà sta andando nel migliore dei modi, conservando quanto di buono fatto e migliorando sempre di più con un investitore che il Presidente ha definito competente e appassionato. Elliott ha salvato il Milan da una situazione gravissima, RedBird può ampliare la crescita con nuove competenze.