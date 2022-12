Calciomercato Milan – Kessie vuole tornare, arriva l’annuncio

Nonostante il campionato sia fermo ormai da più di un mese, il calciomercato inizierà ufficialmente solo tra poco più di una settimana e il Milan, come vi abbiamo raccontato tante volte, non dovrebbe essere particolare protagonista di questa sessione, anche se Franck Kessie spinge per tornare e quindi bisogna capire cosa fare. In tal senso, direttamente dal Barcellona, è arrivato un annuncio ufficiale che può delineare in modo chiarissimo la situazione.