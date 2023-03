Milan-Salernitana, Ibrahimovic punta al grande record | Serie A News

Zlatan Ibrahimovic partirà dalla panchina in Milan-Salernitana. Qualora entrasse e segnasse, entrerebbe nella storia della nostra Serie A

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic che, anche in occasione di Milan-Salernitana, partirà dalla panchina. Nel caso in cui, però, mister Stefano Pioli dovesse buttarlo in campo nella ripresa della partita di 'San Siro', lo svedese cercherà in tutti i modi di ritrovare un gol che gli manca da una vita.

Milan-Salernitana, Ibrahimovic partirà dalla panchina — L'ultima rete di Ibra con il Milan, infatti, risale al 9 gennaio 2022, ovvero ben 428 giorni fa. Quel pomeriggio si disputava Venezia-Milan e Zlatan sbloccò il risultato in apertura, realizzando una rete con un facile tap-in sull'assist, dalla sinistra, di Rafael Leão. Qualora segnasse oggi, però, il numero 11 rossonero conquisterebbe un record importante.

Andasse in gol oggi, sarebbe una rete da record. Per due motivi — Nel caso in cui, infatti, Ibrahimovic andasse in gol in Milan-Salernitana, diventerebbe il giocatore di movimento più anziano (la parola vecchio, come noto, non gli piace poi molto!) ad andare in gol nella storia del campionato di Serie A, con 41 anni e 161 giorni. Batterebbe, in questo modo, il record detenuto da un altro famoso rossonero, Alessandro Costacurta, in gol nell'ultima partita della sua carriera a 41 anni e 25 giorni.

Ma non solo. Qualora segnasse oggi, Ibrahimovic diventerebbe anche il marcatore più anziano di tutti i principali cinque campionati europei. Nessuno, infatti, in Premier League, nella Liga, in Bundesliga, nella Ligue 1, oltre che, naturalmente, in Serie A, sarebbe davanti a lui.

Non essendo inserito in lista UEFA per gli impegni del Diavolo in Champions League, Zlatan potrà concentrare tutte le sue energie sul campionato da qui a giugno. Dopo i 16' contro l'Atalanta e i 24' contro la Fiorentina, chissà quanto giocherà oggi contro la Salernitana.

Avrebbe potuto giocare titolare. Mister Pioli, però, non lo vede ancora pronto per esserlo e anche oggi si affiderà in attacco ad Olivier Giroud. Ibra non l'avrà presa bene: che sia pronto per trasformare questa sua 'rabbia sportiva' in una rete da tramandare ai posteri? Milan, derby di mercato per un bomber di razza >>>

