Calciomercato Milan – Insidia Inter per bomber Balogun: le ultime news

Folarin Balogun, obiettivo di calciomercato del Milan per la prossima stagione, è entrato anche nel mirino dell'Inter. Facciamo il punto

Daniele Triolo

Folarin Balogun, attaccante classe 2001, è entrato nel mirino del Milan per il prossimo calciomercato estivo e questa è ormai una cosa risaputa. Ultimamente, però, sul giocatore inglese di origini statunitensi ha chiesto informazioni anche l'Inter. Lo ha riferito la versione online de 'La Gazzetta dello Sport'.

Balogun appartiene all'Arsenal ma, in questa stagione, visto il grande affollamento che i 'Gunners' avevano nel proprio reparto offensivo, è stato spedito in prestito in Ligue 1, nella fila dello Stade de Reims. Balogun, che non aveva brillato nella sua precedente esperienza lontano da Londra (il prestito al Middlesbrough, nella Championship inglese, a metà della passata annata), stavolta sta incantando tutti.

Calciomercato - Milan e Inter su Balogun: il punto — Finora ha realizzato 17 gol in 28 partite (più 2 assist all'attivo) tra campionato e Coppa di Francia. Di fatto è esploso. Prima punta di movimento, molto rapido nell'attaccare gli spazi, Balogun è bravo a giocare con la squadra e di squadra. Inoltre, ha ampi margini di miglioramento. Per la 'rosea', insomma, l'elemento ideale per Milan e Inter.

Per il Diavolo perché da anni punta sui giovani di talento e qualità; per il Biscione perché avrebbe bisogno di svecchiare il suo organico. La valutazione di Balogun, al momento, oscilla tra i 20 e i 25 milioni di euro. Ma non è escluso che, con un contratto con l'Arsenal ancora lungo (scadenza 30 giugno 2025) e con un rendimento in costante crescita, questo non possa aumentare.

Perché serve ad uno, perché serve all'altra — Il Milan prenderebbe Balogun nel prossimo calciomercato estivo poiché, molto probabilmente, perderà Zlatan Ibrahimović a fine stagione. Inoltre, ha avuto praticamente niente da Divock Origi. L'Inter, invece, oltre alla certezza Lautaro Martínez, di fatto ha Edin Džeko in scadenza a giugno, Romelu Lukaku che può tornare al Chelsea per fine prestito e Joaquín Correa in partenza.

Si profila, pertanto, un derby di mercato molto interessante tra Milan e Inter per Balogun. Chi la spunterà? Ai posteri l'ardua sentenza. Ibra di nuovo in Nazionale? Le parole del C.T. della Svezia >>>

