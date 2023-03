Andersson (CT Svezia): “Ibrahimovic convocato? Lo vedrete mercoledì”

La Svezia giocherà le sue prossime partite venerdì 24 marzo , alle ore 20:45, in casa contro il Belgio e, successivamente, lunedì 27 marzo , sempre alle ore 20:45 in casa, contro l' Azerbaigian . Entrambe le gare saranno valide per la qualificazione agli Europei 2024 .

Ibra, in fin dei conti, sta tornando a sentirsi un giocatore vero proprio in questo periodo. “Già tempo fa ho espresso il mio pensiero: se Zlatan è in forma ed in salute, anche se magari non in grado di poter iniziare dall’inizio, per ciò che dimostra come impegno e leadership è un calciatore che può dare ancora moltissimo", ha detto Andersson.