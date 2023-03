Milan-Salernitana: Leao, caccia al gol perduto da tempo | Serie A News

Rafael Leao sarà ovviamente titolare in Milan-Salernitana di questa sera a 'San Siro'. Il portoghese deve uscire dal suo momento di crisi

Daniele Triolo

Stasera, alle ore 20:45, si disputerà a 'San Siro' la sfida Milan-Salernitana e Rafael Leao, attaccante rossonero, ha una grande occasione per uscire dal suo momento di crisi personale. Il Diavolo di Stefano Pioli ha bisogno di risalire la classifica, e, per farlo, necessita della versione migliore di Leao.

Milan-Salernitana, Leao vuole il gol dopo due mesi di digiuno — Non soltanto, come commentato dal 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in termini di applicazione e continuità. Ma anche e soprattutto come apporto offensivo, nel quantitativo di reti realizzate. Leao, infatti, aveva iniziato benissimo questa stagione. Poi, però, un paio di mesi fa si è completamente fermato.

Leao ha segnato la sua ultima rete in campionato il 14 gennaio scorso, in occasione di Lecce-Milan 2-2. Due mesi di digiuno completo. L'astinenza, adesso, inizia a farsi sentire. Nonostante questo, la fiducia del tecnico Pioli in lui resta intatta. "Leao ci sta dando tanto e si è mosso bene nelle ultime uscite, dobbiamo servirlo meglio. Rafa è il giocatore più libero nei movimenti e deve cercare gli spazi per colpire la difesa avversaria".

Il digiuno del numero 17 lusitano, insomma, non preoccupa al momento né la dirigenza né l'allenatore. Un suo gol, oggi, sarebbe però fondamentale per la corsa del Diavolo ad un posto nella prossima edizione della Champions League. In questo 2023, finora, Leao ha segnato soltanto 2 gol.

Una delle vittime di Leao nel nuovo anno? Proprio la Salernitana, in occasione della partita vinta per 1-2 dal Milan allo stadio 'Arechi' il 4 gennaio scorso. Oggi, tornando dalla squalifica in campionato, in un 'San Siro' tutto esaurito, l'auspicio è che riprenda quel discorso interrotto con il gol. Milan, nuova idea di mercato per il vice Giroud >>>

NOVITA! Commenta con noi news e partite sul nostro GRUPPO TELEGRAM!