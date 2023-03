Calciomercato Milan – Vice Giroud in arrivo dalla Serie A? Le ultime

Questa sera, alle ore 20:45, il Milan di Stefano Pioli affronterà a 'San Siro' la Salernitana per il 'Monday Night' della 26^ giornata della Serie A 2022-2023. Sarà importantissimo centrare un successo: l'obiettivo del Diavolo, infatti, è quello di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League e queste sono le partite da non fallire. In tribuna, come di consueto, ci saranno anche i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, i quali, in questo periodo, sono molto impegnati anche e soprattutto sul fronte mercato.