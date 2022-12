Milan, Saelemaekers suona la carica: Scudetto nel mirino

Erano davvero in centinaia i tifosi del Milan che hanno voluto incontrare Alexis Saelemaekers , belga classe 1999, Brahim Diaz , spagnolo classe 1999, e Charles De Ketelaere , belga classe 2001. Oltre a loro, presente anche la coppa dello Scudetto, quello a cui Saelemaekers dice che tutta la squadra crede ancora. Di se stesso ha invece detto di sentirsi bene dopo un momento difficile e l'ha dimostrato in campo nell'amichevole.

Ieri poi c'è stata una gira nel deserto organizzata da Stefano Pioli, svela La Gazzetta Sportiva, mentre oggi una sola seduta di allenamento al mattino. Dopodiché, alla sera, tutti davanti al televisore per seguire la finale di Coppa del Mondo con i due rossoneri francesi impegnati. Tutta la squadra tiferà per loro. Domani la partenza per il ritorno, mentre l'ultima amichevole sarà il 30 dicembre. Poi il 4 gennaio la ripresa per centrare l'obiettivo che Saelemaekers ha svelato. Intanto si profila un clamoroso scambio di mercato con l'Atletico Madrid >>>