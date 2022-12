Calciomercato Milan – Maldini propone all’Atletico Madrid un super scambio

In questo momento la squadra a disposizione del Milan non è certamente al completo e presto torneranno tutti a disposizione, ma le amichevoli hanno dato qualche indicazione da mettere in pratica poi sul calciomercato. I rossoneri non hanno tutte le riserve all'altezza: ci sono giocatori di livello troppo più basso rispetto ai titolari e altri che invece sono calati in modo significativo. La fascia sinistra milanista, escludendo i titolari, è il reparto che più ne risente. Rafael Leao, portoghese classe 1999, è ancora alle prese con il rinnovo e i dubbi permangono sulla scelta che farà. Ecco perché tra riserve non all'altezza e dubbi sulla permanenza del titolare, il Milan cercherà di muoversi sul calciomercato, al di là della firma o meno del rinnovo.