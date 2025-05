"Lo sbarco di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan segna un netto cambio di passo rispetto al recente passato". Così Arrigo Sacchi , ex allenatore rossonero, parla del prossimo ritorno al Milan di Massimiliano Allegri . Ecco il suo parere a Gazzetta.it: "La società ha deciso di puntare su un nome forte, su un personaggio che, nel calcio italiano, ha vinto tantissimo, su un allenatore che conosce perfettamente l'ambiente rossonero e anche le dinamiche della Serie A. Stringere un accordo con Allegri significa puntare al massimo e questa mossa, a mio avviso, può dare entusiasmo alla gente. Ritrovare l'ottimismo è fondamentale per riconquistare il futuro".

Sacchi: "Con Tare e Allegri il Milan fa sul serio. Errori capiti. Un doppio applauso se ..."

Cosa pensa di Allegri: "Ho grande rispetto per Allegri e per il suo lavoro. È un allenatore che ha sempre fatto il suo dovere ovunque sia andato. Devo ammettere che a me piace un calcio diverso dal suo. Non c'è niente di male, è una questione di gusti. Io non ho nulla contro Allegri, mi è semplicemente capitato nelle stagioni precedenti di muovere delle critiche al suo calcio e alle sue squadre. Tutto qui, niente di personale. Mi sembra di poter dire che è una garanzia e non penso di sbagliarmi. Allegri è un allenatore che ha seguito perfettamente le tracce della storia calcistica italiana, basata su difesa, contropiede e giocatori di alto livello".