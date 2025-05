"Non c'entrano bravura tattica e tecnica: in D ed Eccellenza ci sono tecnici preparati e bravi, anche chi non è allenatore è preparato. L'allenatore non è solo quello, ci sono sfaccettature che non ci sono sui libri: se ce l'hai ce l'hai, se non ce l'hai non ce l'hai. Ci sono le categorie, piaccia o non piaccia. Quelli che vincono sono i più bravi".