Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, parla di Milan-Cremonese 1-2 e in particolare di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport'
"E chi poteva immaginarsi che la Cremonese appena promossa dalla Serie B andasse a vincere a San Siro contro il nuovo Milan di Allegri?". Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, parla di Milan-Cremonese 1-2 e in particolare di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Sarebbe facile sparare a zero sui rossoneri, ma non sarebbe giusto. Credo che Allegri abbia bisogno di tempo per assemblare la squadra e per darle un gioco, e credo che in questo momento la società abbia il dovere di aiutare l’allenatore e i giocatori".

Sacchi continua: "Chi s’illudeva che al Milan bastasse qualche acquisto per rifarsi il trucco, dopo la disastrosa stagione passata, era evidentemente fuori strada. Non è una questione di giocatori, di un mediano o di un terzino, di un attaccante o di una mezzala: si deve, prima di tutto, avere uno spartito e poi scegliere gli interpreti".

"Ciò dimostra che nel calcio, e in particolare nella nostra Serie A, a fare la differenza sono il carattere, lo spirito di gruppo, la voglia di sacrificarsi, l’organizzazione. La Cremonese aveva queste qualità, il Milan ancora no. Ma diamogli tempo e sono sicuro che Allegri raddrizzerà la barca".

