"E chi poteva immaginarsi che la Cremonese appena promossa dalla Serie B andasse a vincere a San Siro contro il nuovo Milan di Allegri?". Arrigo Sacchi, ex allenatore rossonero, parla di Milan-Cremonese 1-2 e in particolare di Massimiliano Allegri. Ecco le sue parole a 'La Gazzetta dello Sport': "Sarebbe facile sparare a zero sui rossoneri, ma non sarebbe giusto. Credo che Allegri abbia bisogno di tempo per assemblare la squadra e per darle un gioco, e credo che in questo momento la società abbia il dovere di aiutare l’allenatore e i giocatori".