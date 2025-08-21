Pianeta Milan
Il nuovo Milan di Massimiliano Allegri è da Scudetto? Arrigo Sacchi, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha dato la sua opinione
Il parere autorevole di Arrigo Sacchi - allenatore che ha rivoluzionato il calcio con il Milan a cavallo tra anni '80 e '90 - va sempre ascoltato. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta un'intervista all'ex tecnico dei rossoneri e della Nazionale. Sacchi ha espresso la sua opinione in merito alle squadre che si apprestano a iniziare la Serie A. Tra queste, ha parlato ovviamente del Milan.

Sacchi sul nuovo Milan di Allegri

Il suo pensiero sul ritorno di Allegri in panchina: "L’ho seguito nel precampionato. La cosa che mi è piaciuta maggiormente è che ha saputo ricompattare l’ambiente dopo le turbolenze della scorsa stagione. Allegri è bravissimo a gestire il gruppo".

Gli elementi al centro del nuovo Milan: "Sono arrivati nuovi elementi che devono integrarsi. Penso che il principio base su cui si reggerà la squadra sarà la forza della difesa e la rapidità del contropiede. Con gente come Leao e Pulisic bisogna fare così. E poi i rossoneri non avranno le coppe, un gran bel vantaggio come ha dimostrato il Napoli nella passata stagione".

Sulle possibilità di vincere lo Scudetto: "Può tentare l’impresa, ma non parte di certo come favorito. E, se ci riuscisse, sarebbe appunto un’impresa, cioè un fatto meraviglioso e straordinario che si verifica con poca frequenza".

Le aspettative sulla Serie A (con un ricordo del suo Milan)

Ecco che cosa desidera dal nuovo torneo: "Una sola cosa: bellezza. Voglio che le squadre mi stupiscano, che siano coraggiose, che vadano all’attacco sempre, che siano organizzate, che facciano pressing come si fa nel resto d’Europa. Possibile che noi italiani siamo sempre in ultima fila quando ci sono delle novità?".

In proposito, un ricordo del suo Milan: "Il mio Milan, il pressing, lo faceva alla fine degli anni Ottanta: ne è passato di tempo, ma non vedo in giro squadre che applichino i nostri principi. E non mi si dica che c’erano Gullit, Van Basten, Rijkaard e Baresi, perché potrei dire che adesso i grandi giocatori non mancano. Il problema è farli muovere secondo un disegno chiaro e, possibilmente, divertente".

