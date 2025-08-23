Milan-Cremonese, Allegri: “Non si possono prendere gol così”

Se questa rosa basta: "So solo che abbiamo ottima qualità. Non abbiamo perso perché mancava Rafa Leao, ma perché dobbiamo migliorare assolutamente è di percepire il pericolo. Quando non hai la palla e non percepisci il pericolo puoi prendere gol in ogni momento. Anche se un po' l'abbiamo migliorato. Non è questione di tizio o caio, bisogna alzare l'attenzione e la percezione. Quando l'abbiamo dobbiamo essere convinti di andare a far gol. Abbiamo creato tanto. Poi se le partite diventano così diventano magari piene di occasioni, ma se al primo tiro prendi gol non va bene. Non esiste. Il campionato è difficile, per vincere bisogna vincere anche quelle sporche, soprattutto di inizio campionato. Oggi abbiamo peccato. Dobbiamo lavorarci, ma non è questione tattica o tecnica. Magari stasera non vincevi, ma sicuramente non perdevi".

Come si allena questa attenzione e se un rinforzo lo vorrebbe davanti o dietro: "Sul mercato stiamo facendo valutazioni, abbiamo lavorato bene. Ora dobbiamo alzare tutti molto l'attenzione. A costo di fare una giocata in meno in fase offensiva. La prima cosa da fare per arrivare in un'ottima posizione di campionato è abbassare le reti subito. Non possiamo uscire dal campo subendo due gol su due traversoni in cui eravamo in superiorità numerica".

Se vede Ricci e Jashari nella stessa posizione di Modric: "Lo vedremo strada facendo, ora dobbiamo trovare una solidità di squadra. Nelle marcature preventive e nel subire i contropiedi siamo stati bravi. Però non si possono prendere due gol in quel modo".

Se la squadra ha sbagliato troppo tecnicamente: "Le prime partite sono sempre complicate. Di solito non sono bellissime. La condizione non è ottimale. Devi avere una solidità per cui con uno o due episodi fai gol e porti a casa la partita. Prima del 2-1 abbiamo avuto tre o quattro situazioni in cui abbiamo sbagliato controllo o ultimo passaggio. Ci sta, siamo solo all'inizio. Però la garanzia deve essere che non dobbiamo prendere questi gol. Devono farci gol perché sono tanto tanto bravi".