Milan, conto alla rovescia per il rientro di Maignan: il francese punta il Tottenham

Conto alla rovescia per il rientro di Mike Maignan: il portiere potrebbe essere a disposizione di Pioli per la sfida contro il Tottenham

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere dello Sport' parla del possibile rientro di Mike Maignan. Il portiere francese è fermo per un doppio infortunio al polpaccio da ottobre, ma la sua ultima apparizione in campo con il Milan risale al 18 settembre, data in cui i rossoneri vennero sconfitti a San Siro dal Napoli. Sono passati quattro mesi dall'ultima presenza del francese in campo, troppi per un giocatore fondamentale all'interno del gruppo di Pioli.

La buona notizia, però, è che gli ultimi esami a cui è stato sottoposto hanno evidenziato una soddisfacente evoluzione del processo di guarigione. Maignan proseguirà con la terapia conservativa ma le sensazioni cominciano ad essere positive. Se tutto dovesse procedere per il verso giusto, potrebbe tornare in campo per la metà di febbraio. Dunque nel mirino del francese c’è la sfida di Champions League contro il Tottenham programmata per il 14 febbraio.

Proprio perché il suo rientro è previsto tra meno di un mese, la società ha deciso di non acquistare nessun portiere a gennaio. O meglio, ha acquistato Vasquez in ottica futura, considerato che al termine di questa stagione sia Tatarusanu che Mirante diranno addio. Inoltre il Milan sta trattando il giovane portiere Noah Raveyre, classe 2005 del Saint-Etienne, anche lui in scadenza a giugno. Maldini, operazione giovani: occhi su tre talenti dell'Atalanta.