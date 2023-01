Mercato Milan – Maldini, operazione giovani: occhi su tre talenti dell’Atalanta

Non sta vivendo un gran momento il Milan, che potrebbe fare degli acquisti: Paolo Maldini pone la sua attenzione su tre talenti dell'Atalanta

Enrico Ianuario

La sconfitta in Supercoppa contro l'Inter ha fatto scattare l'allarme in casa Milan. In questo momento, le prime scelte di Stefano Pioli non stanno rendendo come hanno fatto prima del Mondiale, ma a sostituirli l'allenatore rossonero non ha grandi scelte. I profili, fino a questo momento, si sono rivelati non all'altezza dei titolari e spesso sono anche indisponibili per via di qualche problema fisico di troppo. Proprio per questo motivo, Paolo Maldini potrebbe tentare di fare qualche acquisto nel mercato di gennaio, a differenza di quanto detto pochi giorni prima in cui riteneva che la squadra fosse competitiva. Evidentemente si è dovuto ricredere viste le ultime prestazioni.

Milan, Maldini presente a Bergamo — Due giorni fa si è svolta la partita di Coppa Italia tra Atalanta e Spezia e sugli spalti del Gewiss Stadium era presente proprio Paolo Maldini. Il dirigente rossonero era lì per seguire il figlio Daniel, entrato al 73esimo di un match concluso con la straripante vittoria della squadra di Gasperini per 5-2. Secondo 'calciomercato.it', però, la presenza di Maldini a Bergamo non era solamente legata al figlio, ma è stata anche un'occasione per visionare dal vivo tre talenti che vestono la maglia nerazzurra dell'Atalanta. In questo momento, i calciatori in vetrina della squadra bergamasca sono Hojlund, Lookman e Scalvini.

Tre talenti interessanti — Tra i talenti più interessanti c'è Rasmus Hojlund, attaccante arrivato in estate all'Atalanta dopo essere stato pagato ben 17 milioni di euro. Oggi il suo prezzo è raddoppiato, considerato che si tratta di un 2003 che sta facendo molto bene con Gasperini. In questo 2023 ha già segnato contro Spezia, Bologna e Salernitana, attirando in questo modo su di sé l'attenzione della Juventus. Discorso simile anche per quanto riguarda Ademola Lookman. Il calciatore ex Leicester sta segnando con continuità ed è risultato spesso decisivo per l'Atalanta in questa stagione. Un'altra idea è Giorgio Scalvini, difensore che può essere impiegato anche come centrocampista. In quest'ultimo caso, però, c'è il rischio che possa scatenarsi un'asta internazionale, in quanto sono molte le squadre interessate al classe 2003. Insomma, l'Atalanta continua a sfornare talenti e ottimi calciatori. Chissà se Maldini proverà l'assalto su uno di questi tre calciatori entro il 30 gennaio.