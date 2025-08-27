Pianeta Milan
Milan, Ricci o Jashari dall’inizio contro il Lecce? La situazione in mediana

Venerdì il Milan giocherà in trasferta contro il Lecce. Tuttosport fa il punto sulla mediana rossonera. Ricci o Jashari dal primo minuto?
La prima giornata di Serie A ha lasciato vari dubbi sul conto del Milan. La sconfitta contro la Cremonese ha palesato i soliti - cronici, se si considerano le ultime due stagioni - errori difensivi e una carenza di qualità a centrocampo. Secondo quanto riporta Tuttosport, Allegri e il suo staff stanno ragionando su cosa cambiare, soprattutto in mediana, per la seconda giornata. Questo venerdì, infatti, è in arrivo la trasferta contro il Lecce e si attendono alcune variazioni nella formazione titolare.

I cambi in vista del Lecce: spazio a Ricci o Jashari?

Contro la Cremonese i rossoneri erano schierati con un 4-3-3 molto flessibile, che spesso diventava un 3-5-2. Ciò non dovrebbe cambiare, come non dovrebbe cambiare l'idea di far scendere in campo 3 centrocampisti e, più precisamente, un regista e due mezzali. Secondo il quotidiano torinese, però, potrebbero cambiare gli interpreti. Loftus-Cheek e Fofana non hanno funzionato nel ruolo di mezzali contro la Cremonese. Dunque, si attendono dei cambiamenti.

In rosa il Milan ha tre centrocampisti di qualità: Modric, Ricci e Jashari. Tutti volti nuovi arrivati dal calciomercato estivo. Mentre Ricci sembra poter occupare al meglio quasi solo la posizione di regista davanti alla difesa, Modric e Jashari possono ricoprire anche il ruolo di mezzala. Il campione croato - tra i migliori alla prima di Serie A - al Real Madrid è stato spesso impiegato come mezzala destra, testimoniando che le sue doti di regia possono essere dislocate in varie zone di campo. L'ex Bruges, invece, è stato presentato come una mezzala di qualità, bravo in entrambe le fasi.

È quindi possibile ipotizzare Ricci in cabina di regia contro il Lecce, affiancato da uno tra Modric e Jashari, e uno tra Loftus-Cheek e Fofana. Difficilmente, infatti, Allegri rinuncerà alla sostanza e alla fisicità di questi ultimi. Al contempo, però, contro squadre più deboli sulla carta e che tendono a chiudersi, occorre inserire maggiore qualità e imprevedibilità in campo. Ricci, Modric e Jashari potrebbero fare al caso del Milan. Detto ciò, come sottolinea Tuttosport, le prime prove tattiche di oggi forniranno in proposito indicazioni preziose.

