Milan, Ricci o Jashari dall’inizio contro il Lecce? La situazione in mediana

In rosa il Milan ha tre centrocampisti di qualità: Modric, Ricci e Jashari. Tutti volti nuovi arrivati dal calciomercato estivo. Mentre Ricci sembra poter occupare al meglio quasi solo la posizione di regista davanti alla difesa, Modric e Jashari possono ricoprire anche il ruolo di mezzala. Il campione croato - tra i migliori alla prima di Serie A - al Real Madrid è stato spesso impiegato come mezzala destra, testimoniando che le sue doti di regia possono essere dislocate in varie zone di campo. L'ex Bruges, invece, è stato presentato come una mezzala di qualità, bravo in entrambe le fasi.

È quindi possibile ipotizzare Ricci in cabina di regia contro il Lecce, affiancato da uno tra Modric e Jashari, e uno tra Loftus-Cheek e Fofana. Difficilmente, infatti, Allegri rinuncerà alla sostanza e alla fisicità di questi ultimi. Al contempo, però, contro squadre più deboli sulla carta e che tendono a chiudersi, occorre inserire maggiore qualità e imprevedibilità in campo. Ricci, Modric e Jashari potrebbero fare al caso del Milan. Detto ciò, come sottolinea Tuttosport, le prime prove tattiche di oggi forniranno in proposito indicazioni preziose.