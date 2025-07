Milan, Ricci il primo colpo: il piano e la speranza di Allegri

"Sono contentissimo e forza Milan". Queste le prime parole di Ricci che sui social rossoneri ha aggiunto: "In questo momento le emozioni sono tante. Confesso che non sono mai stato così nervoso come negli ultimi giorni perché è un onore indossare questa maglia: so bene che club è il Milan... Le aspettative sono alte e sarà un anno importante. Farò del mio meglio per ripagare la fiducia della società. Cosa voglio dire ai tifosi? Sono carichissimo per questa nuova avventura e non vedo l’ora di vedervi a San Siro".