Primo bagno di folla per Ricci: domani l’Incontro con i tifosi del Milan

Il Milan ha ufficializzato il suo primo rinforzo per la prossima stagione: Samuele Ricci è rossonero! Il centrocampista, proveniente dal Torino, sarà un elemento chiave a disposizione di Massimiliano Allegri, e non vede l'ora di incontrare i suoi nuovi sostenitori.

L'attesa per i tifosi non sarà lunga: Samuele Ricci saluterà i sostenitori rossoneri già domani, venerdì 4 luglio, alle ore 17:30, presso lo store ufficiale del Milan in Via Dante. Sarà un'occasione speciale per incontrare da vicino il nuovo centrocampista e dargli il benvenuto ufficiale in vista della prossima stagione. Un primo, caloroso abbraccio tra Ricci e il popolo milanista.