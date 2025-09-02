Milan, Ravelli sul calciomercato: “Chimera Hojlund e telenovela Jashari”

La giornalista sportiva Arianna Ravelli, sulle colonne de 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, ha parlato del calciomercato estivo 2025 del Milan . Spiegando come anche i rossoneri, così come la Juventus con Randal Kolo Muani e l' Inter con Ademola Lookman , abbiano vanamente inseguito una chimera, ovvero Rasmus Hojlund , poi finito al Napoli .

Calciomercato Milan, il giudizio della Ravelli sulla 'rosea'

Quindi, la sua analisi nel dettaglio. "Partenza molto lenta, prima ha fatto cassa – via Theo Hernández, Tijjani Reijnders, Malick Thiaw – per poi andare all’inseguimento di tanti obiettivi diversi. La vera telenovela è stata Ardon Jashari, che perlomeno ha avuto un finale positivo. Anche se solo dal punto di vista contrattuale visto che è rimasto vittima dell’unica iniziativa per cui si è distinto Santiago Giménez".