Milan, Ravelli sul calciomercato: “Chimera Hojlund e telenovela Jashari”

"Sull’attaccante resta il dubbio, come quei film dal finale interpretabile a seconda di chi lo guarda - ha proseguito la Ravelli sul calciomercato del Milan -. Dopo il pasticcio Victor Boniface, il centravanti vero non è arrivato, anzi è andato a Napoli, in compenso è arrivato un attaccante, Christopher Nkunku, dalle caratteristiche diverse, tanto che la soluzione più plausibile, a parte Giménez, sembra essere far giocare Rafael Leão al centro".
"Rabiot ciliegina inaspettata; Odogu colpettino che rinforza la difesa"—
LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, ecco il nostro voto alla sessione estiva 2025 >>>
"Adrien Rabiot è stata la ciliegina inaspettata, anche se sistemata sul reparto meglio fornito, il centrocampo, mentre il colpettino David Odogu fa parte della categoria scommesse ma, almeno, rinforza numericamente la difesa", ha chiosato la Ravelli sui rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA