Milan, Pulisic va blindato: ecco le cifre e la durata del rinnovo

Come ricorda 'Il Corriere dello Sport', Pulisic , in questa stagione con il Milan, ha già messo a segno 15 reti tra tutte le competizioni: nove gol in campionato, quattro in Champions League e due in Supercoppa Italiana. Io ogni competizioni è tra i più decisivi tra i rossoneri. E con tre mesi di anticipo, il numero 11 ha già eguagliato lo score della passata stagione. Al prossimo gol, dunque, sarà l’annata migliore della carriera a livello realizzativo. Una nuovo vita con il Milan che lo vuole assolutamente blindare con un rinnovo.

Milan, Pulisic: rinnovo già pronto. Ecco la durata. Le cifre sono importanti

E il Milan lo vuole blindare. Attualmente, come ricorda il quotidiano, il contratto dell’americano con il club rossonero scade il 30 giugno 2027 a 4 milioni a stagione. Ci sarebbe già l'accordo per il rinnovo del contratto fino al 2028, con l’opzione per un’altra annata; potenzialmente, dunque, Pulisic potrebbe presto firmare un rinnovo con il Milan fino al 2029. Pulisic dovrebbe guadagnare 5 milioni più bonus. Presto dovrebbero arrivare le firme. LEGGI ANCHE: Milan, Reijnders non si ferma! Che gol in Nazionale. Un errore da non ripetere>>>