Milan, Musah da terzino, Pulisic in campo, ma gli USA deludono. Gimenez in finale

Non solo in Europa, anche nel mondo stanno giocando tantissimi giocatori del Milan. Nelle semifinali di CONCACAF Nations League sono scesi in campo tre rossoneri: Pulisic e Musah con gli USA e Gimenez con il Messico, ma non ci sarà nessun 'derby' rossonero in finale. Sarà Panama-Messico l’ultimo atto di CONCACAF Nations League, mentre USA-Canada sarà la sfida per il terzo-quarto posto.