Milan, Pulisic guida la rimonta: obiettivo quarto posto e Coppa Italia

Napoli-Milan, i rossoneri aggrappati a Pulisic. Per la rimonta... — Il big match di domenica contro il Napoli allo stadio Maradona rappresenta una tappa fondamentale per il Milan nella rincorsa alla zona Champions. Pulisic, fino ad ora, non ha mai segnato agli azzurri in carriera, un’assenza che rappresenta una delle sfide personali che l’americano intende affrontare. Nei suoi quasi due anni in Italia, Pulisic ha messo a segno 21 gol, ma tra le sue vittime non figura ancora il Napoli. Dopo aver trovato il gol contro la Juventus in Supercoppa e l’Inter in campionato, il sogno di Pulisic è aggiornare il suo record con una rete contro la squadra di Conte.

Nella partita d’andata, persa 2-0 dal Milan a San Siro, Pulisic non aveva giocato dal primo minuto a causa di un attacco influenzale e, seppur subentrato nella ripresa al posto di Leao, non riuscì a cambiare l’esito della partita. Tuttavia, la stagione del rossonero è stata caratterizzata da una determinazione senza pari. Pulisic è stato uno dei pochi a non mollare mai, segnando due gol fondamentali nelle vittorie contro Lecce e Como, contribuendo in modo decisivo a tenere viva la speranza di un ritorno nelle posizioni che contano.

Nuovi leader in casa Milan: Pulisic e Reijnders al centro del progetto — Questa stagione ha visto anche l’emergere di nuovi leader tecnici in casa Milan. Pulisic e Reijnders sono diventati punti di riferimento per la squadra, prendendo in mano la responsabilità nei momenti più delicati. Mentre il centrocampista olandese ha recentemente rinnovato il suo contratto, consolidandosi come una colonna del Milan presente e futuro, l'americano è a un passo dalla firma di un nuovo accordo. Il club rossonero ha la possibilità di esercitare un’opzione sul contratto di Pulisic per estenderlo fino al 2028, ma la dirigenza mira ad allungare anche per l’anno successivo, con un adeguamento economico.

Pulisic e Reijnders, insieme agli altri nuovi riferimenti, saranno la base su cui il Milan vorrà costruire il proprio futuro. La determinazione e la continuità mostrata finora da entrambi sono segni di un progetto in crescita, pronto a puntare più in alto nelle prossime stagioni.

Con il Napoli all'orizzonte, Pulisic ha una missione chiara: segnare e trascinare il Milan verso il recupero delle posizioni in classifica, partendo proprio dalla partita che potrebbe dare una svolta alla stagione rossonera. Con lui al comando, il Diavolo non ha intenzione di mollare.