La scelta è stata molto importante: l'allenatore del Milan Ruben Amorim ha deciso che Odogu, Tomori, Fofana e Nkunku non fanno più parte del nuovo progetto del Diavolo e che dovranno trovare una soluzione sul mercato. A commentare questa notizia ci ha pensato anche il giornalista Alessandro Vocalelli con un pezzo molto interessante per La Gazzetta dello Sport:

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"Ha colpito - in molti casi negativamente - la scelta netta di Amorim sui calciatori fuori dal progetto. Che ha sicuramente forti componenti di rischio, ma ha anche il pregio dell’estrema chiarezza".

Forse è la prima volta nella storia recente del Milan che alcuni calciatori siano stati messi fuori progetto tanto da non allenarsi più con la rosa completa: un modo chiaro per far capire di non rientrare più nei piani dell'allenatore. Vocalelli continua con il suo commento:

"E soprattutto rappresenta un’assunzione di responsabilità che non è facilmente riscontrabile in un mondo che tende spesso al contrario: in cui si partecipa volentieri alle feste in caso di risultati positivi, e soprattutto si scende velocemente dal carro in caso contrario".

Verissimo che Amorim si è preso una grossissima responsabilità con questa scelta molto pesante, ma è chiaro che comunque quei calciatori non avrebbero fatto parte in alcun caso della rosa rossonera in vista della prossima stagione. Così si chiude il commento del giornalista:

"Insomma, Amorim ha fatto coraggiosamente una scelta. Giusta o sbagliata lo dirà il campo. Ma almeno la chiarezza, a lui e al Milan, andrebbe riconosciuta".

Le mosse finali del calciomercato del Milan

Da capire quali saranno le mosse finali del mercato del Diavolo: oltre alle uscite dei calciatori che non fanno parte del progetto,. Non sarà per nulla un compito facile per la dirigenza del Milan.