Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (28/09/2020)

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con il commento di Roma-Juventus 2-2. Doppiette di Jordan Veretout per i giallorossi e di Cristiano Ronaldo per i bianconeri nel big match dello stadio ‘Olimpico‘ ieri sera. In alto, sotto la testata, si parla anche di Crotone-Milan 0-2. Con le reti di Franck Kessié e Brahim Díaz il Diavolo passa in Calabria ed è primo in classifica. Insieme al Napoli, che, al ‘San Paolo‘, umilia il Genoa: 6-0 per gli azzurri di Gennaro Gattuso! Infine, si parla anche di calciomercato dell’Inter: sembra che il Chelsea abbia aperto alla cessione di N’Golo Kanté ai nerazzurri …

