Milan, Brahim Diaz: “Sono contento per il gol. Su Calhanoglu…”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Brahim Diaz, esterno d’attacco del Milan, ha parlato ai microfoni di Milan TV dopo il match contro il Crotone. Queste le sue dichiarazioni:

Sulla vittoria

“L’importante è la vittoria, i 3 punti che ci portiamo a casa. Chiaro che sono contento per il mio gol, devo continuare così. Devo migliorare e continuare a farlo, continuando così”.

Sul gol

“Ho segnato come un attaccante vero? Devo migliorare e si deve essere lì. La palla mi è arrivata sul piede dopo un’ottima azione della squadra, un ottimo pressing. Bisognava buttarla dentro e l’ho fatto”.

Su Calhanoglu

“Calhanoglu è un ottimo giocatore, ha grande qualità e per questo motivo è tutto più facile. Per come gioca tra le linee, per come tocca la palla. Mi trovo davvero bene con questi grandi giocatori, lui compreso”.

Sul futuro

“Come dico sempre, si può migliorare in tutto. Cercherò di farlo anche nelle cose che vanno già bene. La Serie A è molto tattica, anche fisica. Mi sto trovando bene ma voglio migliorare”.

KESSIE HA SVELATO UNA CURIOSITA’ NEL. POST-PARTITA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>