Milan, Passerini: “Leao? Con Allegri qualcosa sembra essere cambiato”

"Il sogno lontano in questi anni è stata la continuità di prestazioni sul campo". Carlos Passerini, giornalista, parla del Milan e in particolare delle prospettive di Rafael Leao con Allegri. Ecco il suo parere da 'Il Corriere della Sera': "Con Allegri però qualcosa sembra essere cambiato: Max con le sue note dolci ha toccato le corde giuste fin dal primo giorno e Rafa è stato l’uomo migliore del precampionato, anche quando ha giocato in un ruolo non suo, da punta centrale".