Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, Passerini: “Leao? Con Allegri qualcosa sembra essere cambiato”

ULTIME MILAN NEWS

Milan, Passerini: “Leao? Con Allegri qualcosa sembra essere cambiato”

Milan, Passerini: 'Leao? Con Allegri qualcosa sembra essere cambiato'
Carlos Passerini, giornalista, parla del Milan e in particolare delle prospettive di Rafael Leao con Allegri. Ecco il suo parere
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Il sogno lontano in questi anni è stata la continuità di prestazioni sul campo". Carlos Passerini, giornalista, parla del Milan e in particolare delle prospettive di Rafael Leao con Allegri. Ecco il suo parere da 'Il Corriere della Sera': "Con Allegri però qualcosa sembra essere cambiato: Max con le sue note dolci ha toccato le corde giuste fin dal primo giorno e Rafa è stato l’uomo migliore del precampionato, anche quando ha giocato in un ruolo non suo, da punta centrale".

Passerini: "Il Milan ha bisogno di Leao. Sarà l'anno della presa di coscienza?"

—  

Passerini continua: "Sarà l’anno della sua definitiva presa di coscienza? Quello del passaggio da solista a leader della band? Vedremo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, Jashari: parole che suonano come una dolce melodia. Il Milanismo che ...>>>

"Una cosa è certa: il Diavolo ha bisogno della sua rockstar per ripartire dopo le stecche della stagione scorsa, con quel terrificante ottavo posto finale che, a proposito di musica, è costato un anno senza l’iconica sinfonia della Champions".

Leggi i
commenti
News milan: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA