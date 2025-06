Maignan, tra addio e rinnovo: Passerini analizza il futuro al Milan

Maignan-Milan: il mistero del rinnovo negato e la mossa di Allegri

"Sta cambiando qualcosa nel braccio di ferro tra Maignan e il Milan? Tutto nasce da un errore di strategia del Milan, che aveva offerto a Maignan una proposta di rinnovo per poi ritirarla di fronte alle prestazioni non adeguate del portiere, ma anche per una strategia sbagliata. E oggi si ritrova con un portiere in scadenza. Sarebbe stato più sensato portare fino in fondo quella trattativa: si parlava di 5 milioni a stagione. Con quei 5 milioni e il piano portato fino in fondo, non si troverebbe in questa situazione scomoda. Dopo il Chelsea, altre offerte per ora non ci sono. E quindi cosa fare? C'è una prova di pace. Allegri ha parlato con Maignan: gli ha detto che punta su di lui, che lo vorrebbe titolare, che non ha alcun dubbio sul suo stato di forma.