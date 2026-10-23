Ordine chiaro sul mercato del Milan: ecco cosa serve. "Bartesaghi non è Maldini, ma è affidabile"

Il giornalista Franco Ordine ha analizzato la partita tra Bournemouth e Milan (finita 3-0 per gli inglesi) con un lungo pezzo per 'Il Corriere dello Sport'. Oltre al suo parere su Francesco Camarda, il giornalista ha sottolineato le scelte di Amorim sulla fascia sinistra che ha preferito Estupiñán a Bartesaghi.

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"C’era bisogno di mandarlo incontro a un’altra figuraccia per capire che di questi tempi Bartesaghi, che non sarà Paolo Maldini ma è sicuramente più affidabile dell'ecuadoriano? Attendiamo qualche risposta sul tema".

ha un parere chiaro a riguardo:

Estupiñán ha iniziato male la stagione, ma Amorim deve fare i conti con il turnover: senza Chukwueze e senza Saelemaekers le opzioni sulle fasce sono sempre di meno. Con Moreira a destra, Bartesaghi non può giocare tutte le partite e servirà gestirlo. Franco Ordine ha concluso la sua analisi con una lunga riflessione che riguarda la prossima sessione di mercato invernale:

"La riflessione conduce tutti al prossimo appuntamento del mercato (finestra invernale) per capire che certi calcoli devono essere rivisti e che probabilmente servirà non uno, non due ma un robusto piano di rafforzamento (qualora il Milan riuscisse nell’impresa -perché dopo due sconfitte in tre turni di impresa si tratterebbe- di qualificarsi alla fase successiva della coppa) per evitare che si verifichi lo stesso corto circuito della scorsa stagione (i rinforzi richiesti da Allegri rimasti lettera morta)".

Le priorità del Milan per il mercato di gennaio

Un terzino destro o un esterno destro per allungare le rotazioni sulle corsie laterali.

o un per allungare le rotazioni sulle corsie laterali. La priorità potrebbe essere quella di inserire un nuovo difensore centrale .

. Ci potrebbero essere dei movimenti anche in attacco, magari alla ricerca di un nuovo trequartista o una possibile nuova punta.

Sicuramente il Milan dovrà lavorare in vista del mercato di gennaio specialmente con gli infortuni avuti fino a questo momento. Le rotazioni vanno allungate e la dirigenza potrebbe muoversi su più reparti:

Molto dipenderà anche dalle prossime partite.