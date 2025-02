Milan, Ordine: “Quattro in attacco? Decisione ardita che passa da…”

Milan, Conceicao vara il 4-2-4 offensivo? Ordine: "Decisione ardita". Ecco cosa serve

Poi Ordine fa due considerazioni sulla formazione futura del Milan: "Intanto non è pensabile che il Milan possa schierare insieme il nuovo 4-2-4 fantasia visto che al viaggio di Empoli seguirà il trasferimento in Olanda per l'andata nei play off di Champions contro il Feyenoord. Far convivere l'inserimento di questa robusta dose di cifra tecnica con l'equilibrio tattico necessario. Per il Milan giocare con i 4 in attacco (Pulisic-Joao Felix-Gimenez e Leao) è decisione molto ardita che passa attraverso uno stress test per centrocampo e difesa che anche di questi tempi non hanno dato dimostrazione di eccessivo affidamento. Ecco perché sarà interessante capire come si orienterà Conceicao".