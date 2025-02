Milan, Ordine: "Il prodigio del successo sulla Roma sono i gol di Abraham"

"Il prodigio del successo sulla Roma in Coppa Italia non sta soltanto nella banale qualificazione alla semifinale in attesa del rivale (Inter o Lazio). E nemmeno nel risultato degli ascolti (Canale 5), con 4,5 milioni di spettatori, partita più vista del '24-'25. Il prodigio calcistico sta forse già nei due gol di Abraham, finora molto discusso anche a Milanello oltre che severamente criticato dai suoi ex fan romanisti. Ma sta soprattutto nel clima capovolto intorno al mondo Milan dopo la conclusione di quel mercato che ha prodotto due esiti clamorosi".