Milan-Roma, Ordine elogia Tomori e critica Walker: e sul mercato …

Milan-Roma, Ordine: "Tomori maestoso. Si è già visto l'effetto del mercato"

"Se questo è l'effetto, virtuoso, del recente mercato milanista, lo capiremo nei prossimi snodi. Quello di ieri sera è già prezioso perché consente al Milan di Conceiçao di guadagnare, con qualche affanno nel primo tempo, la semifinale di coppa Italia. In attesa di ammirare il talento balistico del Bebote, Gimenez insomma, Abraham fa sapere con due squilli che non ha dimenticato l'arte del gol. Il tifo romanista lo fischia al cambio e lui ricorda che una coppa, made in Mourinho, l'ha vinta. Poi, quando nella ripresa, la Roma si riporta sotto, tocca proprio al messicano, in combinazione con Joao Felix promuovere l'uno due che sigilla il risultato sul 3 a 1 per i rossoneri. Non tutti i noti limiti difensivi si possono considerare superati. E c'è bisogno di un maestoso Tomori per frenare le unghiate di Dybala. Due traverse, una per parte. La Roma ha più rimpianti per quella dimessa seconda frazione".