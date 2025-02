Calciomercato Milan, due big piombano su Theo Hernandez: ecco i dettagli

La sessione invernale si è chiusa da pochi giorni, ma il calciomercato non si ferma mai e nelle ultime ore sono emerse delle novità in merito all'interesse di due big europee per Theo Hernandez, terzino del Milan. Il vice capitano rossonero, infatti, non ha ancora firmato il rinnovo di contratto con il club. Sebbene anche il suo agente abbia confermato la volontà di tutte le parti in causa di continuare insieme, ancora non è arrivato il comunicato ufficiale sul prolungamento. Non solo, perché a quanto si dice vi sarebbe ancora distanza per un accordo sulle cifre più che sulla durata.