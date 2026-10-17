Milan, Ordine: "Cisse goleador di Milanello". Piccolo mistero su Bartesaghi

Salisburgo-Milan, i tifosi pazzi di Cisse: "È più forte di Pio" | Video

Il Milan si prepara alla sfida di domani contro l'Atalanta con il vento nelle vele dopo la straripante vittoria per 4-0 contro il Salisburgo. Ad analizzare la partita di Europa League ci ha pensato anche il giornalista Franco Ordine che ne ha parlato nel suo pezzo su 'Il Giornale'. Protagonista ovviamente Alphadjo Cisse, autore di una tripletta da sogno.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

L'analisi di Franco Ordine su Cisse e la metamorfosi di Loftus-Cheek

"Fa specie un altro dettaglio da non trascurare: i suoi tre squilli gli consentono di diventare, al momento, il goleador di Milanello (quota 5) e di realizzarli in una posizione da centravanti puro, a dimostrazione del fatto che ha il fiuto indispensabile per giocare in quella zolla".

Cisse può essere un'arma anche come prima punta in determinate circostanze, anche perché Amorim può contare solo su due attaccanti di ruolo ovvero Ramos e Camarda. Ordine ha parlato di alcuni cambiamenti tattici:

"Loftus-Cheek invece di giocare dietro la punta Camarda (ancora acerbo) è tornato all’antico, e cioè a fare il centrocampista al fianco di Jashari (sembrava di rivedere il giovane Modrić nella prima mezz’ora) e Rabiot migliorando la presenza in quella zona di campo senza dimenticare qualche assalto".

Il caso Bartesaghi e le gerarchie di Ruben Amorim

"Il secondo ci riporta sulla pista di sinistra dove Bartesaghi è diventato il trampolino di lancio per esaltare il giovane bomber Cisse. Che gli venisse preferito Estupiñán in qualche precedente è un piccolo mistero che si può spiegare così: Amorim è partito con un’idea e strada facendo ha cambiato giudizio come accaduto puntualmente anche con Tomori".

E infine un parere importante su Davide Bartesaghi:

L'esterno rossonero ha giocato molto bene contro il Salisburgo: non è stato mai preso dai terzini austriaci e ora può mettere in difficoltà Amorim nel tentativo di ritrovare il posto da titolare nel Milan con più continuità.