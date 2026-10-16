Priorità assoluta al campo. Svelato il programma di Ruben Amorim e del Milan tra le sfide con Atalanta e Udinese: ecco perché cambiano le conferenze

Emiliano Guadagnoli
- Milano
Grafica TOP e FLOP, le pagelle del Milan per le partite di Serie A, Europa League, Coppa Italia 2026-2027 | AC Milan News

RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'

Il Milan ha vinto senza problemi contro il Salisburgo: un 4-0 importante per muovere la classifica di Europa League. Il Diavolo trova i primi tre punti dopo il brutto KO all'esordio contro il Benfica. La squadra di Amorim ha dominato grazie alla tripletta di Cisse e al gol finale di Ramos, e ora può pensare a Milan-Atalanta, partita di Serie A in programma questa domenica allo stadio Meazza in San Siro alle 18:00.

Pochissimo tempo per organizzare una gara molto importante per il Diavolo: i rossoneri non sono tornati ieri sera in Italia, bensì oggi.

Secondo quanto apprende la redazione di PianetaMilan, il programma rossonero subirà una variazione strategica:

Milan-Atalanta e la gestione post Europa League: la decisione di Amorim sulle conferenza | PM
  • Il Milan tornerà ad allenarsi direttamente domani, sabato 17 ottobre, vigilia della partita contro la Dea
  • Per questo motivo non avrà luogo la classica conferenza stampa dell'allenatore rossonero Ruben Amorim

Il piano di Amorim per il tour de force: saltano le conferenze con Atalanta e Udinese

Sempre secondo le notizie raccolte in esclusiva da PianetaMilan, lo stesso scenario logistico dovrebbe ripetersi la prossima settimana:
  • Il Milan giocherà in Europa League ancora in trasferta, stavolta alle 21:00 contro il Bournemouth
  • I rossoneri rientreranno sempre il giorno successivo a Milanello
  • Non ci dovrebbe essere la conferenza stampa di Amorim alla vigilia di Udinese-Milan di campionato
  • Ci sarà, invece, la regolare conferenza stampa prima della sfida europea di Europa League

Una scelta totalmente comprensibile da parte di Amorim e del suo staff tecnico: è diventato troppo importante sfruttare il pochissimo tempo a disposizione per preparare nei minimi dettagli due gare cruciali di Serie A contro avversari ostici come Atalanta e Udinese.

La priorità assoluta del Diavolo in questo momento va esclusivamente agli allenamenti sul campo. I rossoneri devono saper gestire al meglio le forze fisiche e mentali tra le varie trasferte europee e il ridotto tempo di recupero concesso dal calendario fitto di impegni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.

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