Milan-Atalanta e la gestione post Europa League: la decisione di Amorim sulle conferenza | PM

Il Milan ha vinto senza problemi contro il Salisburgo: un 4-0 importante per muovere la classifica di Europa League. Il Diavolo trova i primi tre punti dopo il brutto KO all'esordio contro il Benfica. La squadra di Amorim ha dominato grazie alla tripletta di Cisse e al gol finale di Ramos, e ora può pensare a Milan-Atalanta, partita di Serie A in programma questa domenica allo stadio Meazza in San Siro alle 18:00.

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Pochissimo tempo per organizzare una gara molto importante per il Diavolo: i rossoneri non sono tornati ieri sera in Italia, bensì oggi.

Secondo quanto apprende la redazione di PianetaMilan, il programma rossonero subirà una variazione strategica:

Il Milan tornerà ad allenarsi direttamente domani, sabato 17 ottobre, vigilia della partita contro la Dea

Per questo motivo non avrà luogo la classica conferenza stampa dell'allenatore rossonero Ruben Amorim

Il piano di Amorim per il tour de force: saltano le conferenze con Atalanta e Udinese

Il Milan giocherà in Europa League ancora in trasferta, stavolta alle 21:00 contro il Bournemouth

I rossoneri rientreranno sempre il giorno successivo a Milanello

Non ci dovrebbe essere la conferenza stampa di Amorim alla vigilia di Udinese-Milan di campionato

alla vigilia di Udinese-Milan di campionato Ci sarà, invece, la regolare conferenza stampa prima della sfida europea di Europa League

Sempre secondo le notizie raccolte in esclusiva da, lo stesso scenario logistico dovrebbe ripetersi la prossima settimana:

Una scelta totalmente comprensibile da parte di Amorim e del suo staff tecnico: è diventato troppo importante sfruttare il pochissimo tempo a disposizione per preparare nei minimi dettagli due gare cruciali di Serie A contro avversari ostici come Atalanta e Udinese.

La priorità assoluta del Diavolo in questo momento va esclusivamente agli allenamenti sul campo. I rossoneri devono saper gestire al meglio le forze fisiche e mentali tra le varie trasferte europee e il ridotto tempo di recupero concesso dal calendario fitto di impegni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.