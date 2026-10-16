Milan-Atalanta e la gestione post Europa League: la decisione di Amorim sulle conferenza | PM

Priorità assoluta al campo. Svelato il programma di Ruben Amorim e del Milan tra le sfide con Atalanta e Udinese: ecco perché cambiano le conferenze
RB Salisburgo-Milan 0-4: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita della 'Red Bull Arena'
Il Milan ha vinto senza problemi contro il Salisburgo: un 4-0 importante per muovere la classifica di Europa League. Il Diavolo trova i primi tre punti dopo il brutto KO all'esordio contro il Benfica. La squadra di Amorim ha dominato grazie alla tripletta di Cisse e al gol finale di Ramos, e ora può pensare a Milan-Atalanta, partita di Serie A in programma questa domenica allo stadio Meazza in San Siro alle 18:00.
Secondo quanto apprende la redazione di PianetaMilan, il programma rossonero subirà una variazione strategica:
- Il Milan tornerà ad allenarsi direttamente domani, sabato 17 ottobre, vigilia della partita contro la Dea
- Per questo motivo non avrà luogo la classica conferenza stampa dell'allenatore rossonero Ruben Amorim
Il piano di Amorim per il tour de force: saltano le conferenze con Atalanta e UdineseSempre secondo le notizie raccolte in esclusiva da PianetaMilan, lo stesso scenario logistico dovrebbe ripetersi la prossima settimana:
- Il Milan giocherà in Europa League ancora in trasferta, stavolta alle 21:00 contro il Bournemouth
- I rossoneri rientreranno sempre il giorno successivo a Milanello
- Non ci dovrebbe essere la conferenza stampa di Amorim alla vigilia di Udinese-Milan di campionato
- Ci sarà, invece, la regolare conferenza stampa prima della sfida europea di Europa League
Una scelta totalmente comprensibile da parte di Amorim e del suo staff tecnico: è diventato troppo importante sfruttare il pochissimo tempo a disposizione per preparare nei minimi dettagli due gare cruciali di Serie A contro avversari ostici come Atalanta e Udinese.
La priorità assoluta del Diavolo in questo momento va esclusivamente agli allenamenti sul campo. I rossoneri devono saper gestire al meglio le forze fisiche e mentali tra le varie trasferte europee e il ridotto tempo di recupero concesso dal calendario fitto di impegni tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.
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