Milan, Ordine: 'Allegri prende appunti. Difesa qualche allarme. E in attacco ...'
Franco Ordine, giornalista, parla dell'analisi di Allegri nel post Milan-Bari 2-0. La difesa e l'attacco: ecco un estratto del suo editoriale per 'Il Giornale'
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Allegri ha riesaminato la sfida di domenica notte di coppa Italia e preso una serie di appunti che non riguardano soltanto i difensori ma il tipo di abitudine a difendere del Milan". Franco Ordine, giornalista, parla dell'analisi di Allegri nel post Milan-Bari 2-0. La difesa e l'attacco: ecco un estratto del suo editoriale per 'Il Giornale'.

Milan, Ordine: "Due chiavi di lettura in attacco. Allegri ha analizzato ..."

Ordine parla di qualche problema in difesa visto contro il Bari: troppi tiri e occasioni lasciate agli avversari: "Tale da far scattare qualche allarme e da segnalare come nella fase difensiva solo i recuperi di Ricci hanno offerto un aiuto mentre Loftus Cheek è già una versione inglese di Reijnders, Fofana ha poca abitudine ai contrasti".

Ordine parla di due chiavi di lettura per l'attacco. La prima riguarda l'infortunio di Leao (leggi qui), mentre: "La seconda chiave di lettura riguarda la necessità di completare la rosa con un altro centravanti".

"La rosa delle opportunità indicata dallo stesso Tare (Hojlund o Vlahovic) deve fare i conti anche le disponibilità finanziarie nell'operazione riferite al futuro (il riscatto del danese o lo stipendio del serbo). Gimenez è ancora in ritardo di condizione al pari di Modric".

