Ordine parla di due chiavi di lettura per l'attacco. La prima riguarda l'infortunio di Leao (leggi qui), mentre: "La seconda chiave di lettura riguarda la necessità di completare la rosa con un altro centravanti".
"La rosa delle opportunità indicata dallo stesso Tare (Hojlund o Vlahovic) deve fare i conti anche le disponibilità finanziarie nell'operazione riferite al futuro (il riscatto del danese o lo stipendio del serbo). Gimenez è ancora in ritardo di condizione al pari di Modric".
