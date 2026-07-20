Milan, Nkunku pronto alla ripartenza: con Amorim da esubero a possibile chiave offensiva

Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan

Il Milan è impegnato in questi giorni con il raduno: i rossoneri sono al lavoro in vista della stagione e delle prime amichevoli internazionali che inizieranno questa settimana con la sfida contro il Celtic. Chi si è presentato alla grande a Milanello è stato Nkunku: il francese è arrivato 'tirato' fisicamente, molto asciutto e pronto a una nuova stagione con la maglia rossonera.

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Nkunku da esubero a pedina centrale per Ruben Amorim

Come scrive Gazzetta.it, nonostante ispesi per strapparlo al Chelsea, il francese era stato messo sul mercato, ma qualcosa è cambiato nel finale dello scorso campionato: qualche guizzo e giocata importante che però non sono bastati a fermare il tracollo del Milan di, finito al quinto posto in campionato e quindi fuori dalla prossima edizione della Champions League.

Il resto l'ha fatto il cambio di allenatore e relativo sistema di gioco: nel 3-4-2-1 di Amorim, Nkunku sembra essere perfetto per poter giocare nei due dietro la prima punta. Secondo la rosea ci potrebbe essere quindi un netto cambio di status: da esubero a possibile pedina molto importante nel nuovo Milan di Amorim.

La svolta tattica: il confronto tra Allegri e Amorim

La svolta per il calciatore non è solo psicologica, ma soprattutto legata all'assetto in campo.

Le differenze chiave nella gestione sul terreno di gioco:

Nel 3-5-2 di Allegri: il francese si era spesso trovato compresso in compiti di prima punta, isolato spesso dal gioco. Nkunku era 'costretto' anche a giocare spalla alla porta e a dare manforte difendendo il pallone, compiti lontanissimi dalle sue caratteristiche native.

il francese si era spesso trovato compresso in compiti di prima punta, isolato spesso dal gioco. Nkunku era 'costretto' anche a giocare spalla alla porta e a dare manforte difendendo il pallone, compiti lontanissimi dalle sue caratteristiche native. Nel calcio posizionale di Amorim: l'assetto esalta la sua capacità di saper giocare tra le linee e di inserirsi in area di rigore, sfruttando gli spazi creati dall'attaccante di turno.

Agendo da trequartista sottopunta, Nkunku beneficia di linee di passaggio più pulite e della vicinanza della punta centrale: così facendo può dialogare più spesso con i compagni e accendere di più il suo motore. In questo modo, il Milan non sarà più costretto a dover vendere e 'sprecare' l'ennesimo investimento in attacco. Anzi, potrà cercare di 'recuperarlo' al massimo.