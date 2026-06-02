Il Milan sta delineando il calendario del precampionato estivo per la stagione 2026-27. Mentre la società lavora per completare la nuova area tecnica e ingaggiare il prossimo allenatore, l'agenda delle amichevoli internazionali prende forma. Come appreso dalla nostra redazione, l'esordio del precampionato rossonero dovrebbe andare in scena il 25 luglio a Glasgow. Ad attendere il Diavolo ci sarà il Celtic neocampione di Scozia.