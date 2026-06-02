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Milan, spunta la data della prima amichevole estiva: l’avversario sarà il Celtic

AC Milan, tifosi australiani
Il Milan definisce il programma del precampionato: la sfida contro il Celtic del 25 luglio aprirà la serie di amichevoli estive
Redazione PM

Il Milan sta delineando il calendario del precampionato estivo per la stagione 2026-27. Mentre la società lavora per completare la nuova area tecnica e ingaggiare il prossimo allenatore, l'agenda delle amichevoli internazionali prende forma. Come appreso dalla nostra redazione, l'esordio del precampionato rossonero dovrebbe andare in scena il 25 luglio a Glasgow. Ad attendere il Diavolo ci sarà il Celtic neocampione di Scozia.

La tournée in Australia

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Dopo la trasferta scozzese, il Milan volerà in Australi, più precisamente a Perth, località che l'anno scorso finì al centro delle polemiche per la sfida contro il Como. Qui la squadra affronterà prima il Perth Glory, già battuto per 9-0 la scorsa estate, e poi l'Inter. Il derby della madonnina o è fissato per il 5 agosto all’'Optus Stadium'. Successivamente, i rossoneri si sposteranno a Giacarta, in Indonesia, dove l'8 agosto è in programma il match contro il Chelsea al 'Gelora Bung Karno Stadium'.

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L'ultimo collaudo contro il Manchester United

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L'ultimo appuntamento prima del via ufficiale ai match di Serie A si disputerà invece a Bratislava, in Slovacchia. Il 15 agosto il Milan sfiderà il Manchester United per l'ultimo collaudo utile a valutare lo stato di forma della squadra. Si chiuderà così un programma estivo fitto di viaggi, affrontato in attesa che il nuovo assetto dirigenziale e tecnico prenda pienamente corpo a Milanello.

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