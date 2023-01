Milan, nessun acquisto: Pioli dia chance a chi è arrivato in estate | News

Il Milan, salvo colpi di scena, non acquisterà giocatori da qui al termine del mercato invernale: Pioli dia chance a chi è arrivato in estate

Enrico Ianuario

L'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', parla del Milan e, in particolar modo, di un mercato invernale quasi inesistente. Il colpo Zaniolo è sfumato, dunque si potrebbe fare un pensierino su Ziyech anche se la trattativa non è semplice. Con una squadra visibilmente stanca, perché non dare possibilità di giocare ai nuovi arrivati in estate? Da Origi a Thiaw, da Adli a De Ketelaere: i nuovi arrivati sono stati impiegati poco e quando sono stati schierati spesso hanno deluso. Per quanto riguarda l'attaccante ex Liverpool, sono poche le presenze e tanti i problemi fisici. Inoltre ha appena segnato un solo gol, ma con Giroud reduce dalle fatiche del Mondiale quella di domenica, contro il Sassuolo, potrebbe essere una buona chance per Divock.

Anche Thiaw potrebbe essere tenuto più in considerazione da Pioli. Nelle due occasioni in cui ha giocato titolare (contro Cremonese e Fiorentina) non ha fatto male e ha fatto ancora meglio nei 7 minuti disputati contro il Verona, salvando un gol nel finale. Con Tomori ai box e con Kalulu e Kjaer non al top, perché non puntare sul capitano dell'Under 21 tedesca? Discorso simile anche per Vranckx. Pioli domenica non avrà a disposizione Bennacer per squalifica, mentre Tonali ha un po' il fiato corto. Se non schierare ora il tedesco, quando? Inoltre tra centrocampo e trequarti c'è anche chi è finito nel dimenticatoio. Si tratta di Yacine Adli, calciatore che dopo essere partito titolare contro il Verona non ha praticamente più giocato.

Inoltre la permanenza al Milan di un altro calciatore è in discussione. Si tratta di Sergino Dest, arrivato in estate in prestito dal Barcellona e con un diritto di riscatto fissato a 20 milioni che, ad oggi, pare improbabile possa legarsi definitivamente ai rossoneri. In questo discorso non rientra Pobega, il quale è tornato alla base dopo il prestito al Torino e che, tutto sommato, il suo lo sta facendo come dimostrano i due gol realizzati in 18 presenze. Chi, invece, sta deludendo è De Ketelaere. Acquistato per 32 milioni più bonus, oggi CDK non ha reso secondo le aspettative tecniche ed economiche.

Motivo per il quale i rossoneri hanno pensato di rinforzare la trequarti con l'acquisto di Zaniolo. Per quanto riguarda Ziyech, il Chelsea sarebbe anche disposto al prestito ma per l’acquisto definitivo servirebbe comunque un assegno corposo. Lo stesso necessario a pagare l’ingaggio del marocchino che guadagna più di sei milioni all’anno, diventando il più pagato della rosa. Inoltre per accedere ai benefici fiscali del Decreto Crescita occorrerebbe acquistarlo a titolo definitivo. E per quel che riguarda Saint Maximin, la proposta del calciatore è stata accolta con freddezza. Calciomercato Milan, un ex Torino come rinforzo per la trequarti.