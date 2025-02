Milan, Maignan: la speranza del club. E c’è una nota positiva

Torino-Milan , sfida importantissima per i rossoneri. Il Diavolo di Sergio Conceicao , dopo l'eliminazione in Champions League contro il Feyenoord, non può più sbagliare. In queste ultime partite di Serie A, il Milan dovrà cercare di raccogliere più punti possibili per cercare di centrare il quarto posto utile per giocare la prestigiosa coppa europea anche nella prossima stagione. 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parla dei possibili duelli importanti e anche a distanza tra i granata e i rossoneri. Tra questi anche il confronto da Milinkovic-Savic e Mike Maignan . Ecco il parere del la rosea sul portiere francese.

Milan, Maignan: status non in dubbio. La speranza dei rossoneri e una nota positiva

Mike Maignan, si legge, è reduce da qualche errore di troppo. L'ultimo nel ko all'andata col Feyenoord in Champions. Secondo il quotidiano, però, lo status del francese non sarebbe in dubbio: col Milan ci sarebbe già l'accordo per il rinnovo di contratto fino al 2028, con opzione per un ulteriore anno, a 5 milioni di euro a stagione. L'aspettativa è che Maignan torni ai livelli visti nell'anno dello Scudetto. La nota positiva, rispetto alle ultime due annate, è l'integrità fisica: Maignan non ha saltato nemmeno una partita di campionato per infortunio in questa stagione. Nelle scorse aveva sempre avuto qualche problema.