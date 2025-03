'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha ricordato come il Milan 2024-2025 stia battendo o avvicinando record negativi che i tifosi rossoneri speravano non fossero mai superati: sono inquietanti i numeri di questa catastrofica annata del Diavolo.

Milan, numeri horror e stagione disastrosa

La terza sconfitta consecutiva, per esempio, ha abbassato sensibilmente la media-punti per partita in campionato dell'allenatore Sérgio Conceição (1,40). Ora è inferiore a quella del suo predecessore, il suo connazionale Paulo Fonseca (1,59). Ma non è tutto. Il Milan, lasciato da Fonseca al 7° posto della classifica in Serie A, adesso è 9°: lontano dalle zone europee e distante addirittura 11 punti dal quarto posto in graduatoria, occupato dalla Juventus.