Milan, l’ultimo rossonero non italiano a vincere il Mondiale è insospettabile

Questa sera ci sarà la finale dei Mondiali tra Francia e Argentina e in campo ci saranno Olivier Giroud, classe 1986, e Theo Hernandez, classe 1997, entrambi nelle fila dei francesi ed entrambi del Milan, che potrebbe tornare ad avere in rosa dei giocatori che vincono il Mondiale che non siano italiani per la prima volta dal 2002. Escludendo i cinque rossoneri Campioni del Mondo nel 2006 con l'Italia, infatti, l'ultimo tesserato rossonero a vincere la competizione mondiale è un insospettabile. Si tratta, ricorda La Gazzetta Sportiva, di Roque Junior, nel 2002 col Brasile, quando giocò tutte le partite tranne una ai gironi. In quella rosa c'era anche Dida in realtà, ma il portiere era stato in prestito al Corinthians l'anno prima. Intanto si profila un clamoroso scambio di mercato con l'Atletico Madrid >>>