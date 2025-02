Milan, Leao rischia il posto da titolare? Ecco i possibili motivi

Al Milan c'è la fila per pochi posti in attacco e a centrocampo. Secondo Gazzetta.it, Leao rischia seriamente il posto da titolare

Il Milan di Sergio Conceicao non avrà molte partite da qui al termine della stagione e per 6 posti tra centrocampo e attacco c'è la fila: Youssouf Fofana, Yunus Musah, Alex Jimenez, Christian Pulisic, Joao Felix, Rafa Leao. Questi si giocheranno il posto, con Gimenez e Reijnders sicuri della titolarità. Come riporta Gazzetta.it, Joao Felix è il preferito di Conceicao, che infatti non lo leva mai dal campo. Pulisic e Musah possono giocare insieme, ma con Felix al centro del campo, rischiano di essere alternativi. Per quanto riguarda Alex Jimenez: la sorpresa della stagione rossonera potrebbe giocare molto.