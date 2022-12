Milan, Leao decisivo: a Pioli serve l’MVP della Serie A

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche di Rafael Leao : il portoghese, si legge, ai Mondiali ha sperimentato cosa voglia dire giocare lontano da Milano. Solo 83 minuti in campo. Il Milan per Leao , è un pensiero fisso: Rafa ha sempre mandato messaggi ai rossoneri, anche in Qatar, facendo vedere la sua voglia di gol e di essere decisivo. Ora, però, è il momento della verità. L'esterno ha dato anche appuntamento a Maldini e Massara per il rinnovo, che resta comunque molto difficile.

In campo, si legge, il 2023 potrebbe essere ancora più importante: Leao dovrà migliorare sotto porta e diventare ancora più letale. La freddezza in fase offensiva è quella che manca davvero al portoghese. Il rinnovo resta complicato, ma, si legge, questo non lo ha per nulla distratto al momento. Leao, che è stato MVP della scorsa Serie A, vorrà essere decisivo anche in questa seconda parte di stagione. Starà a lui guidare il Milan verso un altro trofeo. Il portoghese ha tutto per poterlo fare. La richiesta di Pellegatti al Milan: "In attacco prendetemi lui!" >>>