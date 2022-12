Calciomercato Milan – Pellegatti al club: “In attacco prendetemi lui!”

Il Milan , tra pochi giorni, dovrà tornare in campo per la ripresa della Serie A. I rossoneri scenderanno in campo contro la Salernitana il 4 gennaio. Stefano Pioli potrebbe avere un problema in attacco: con Origi ai box, Ibrahimovic ancora fermo e Giroud al ritorno dai Mondiali, il tecnico rossonero potrebbe trovarsi con le spalle al muro. Per questo, Paolo Maldini e Frederic Massara , potrebbero andare alla ricerca di un attaccante nella prossima sessione di calciomercato .

"Io andrei su un usato sicurissimo. Italiano, secondo anche i dirigenti del Milan il più forte colpitore di testa in Italia dopo Milinkovic-Savic, e si chiama Leonardo Pavoletti. Vecchio, o meglio non giovanissimo. Innanzitutto entusiasta, vecchio cuore rossonero: verrebbe di corsa al Milan".

Pellegatti aggiunge: "Non penso che il prezzo si eccessiva, ma poi bisogna parlare con Giulini. Se Giulini facesse un prezzo eccessivo, grazie e rimane là. Nessun problema. Un uomo d’area e in certe occasioni per avere un giocatore che puoi mettere in lista UEFA perché italiano. Potrebbe essere secondo me una soluzione". Mercato Milan, colpo in arrivo dal Real Madrid? Le ultime news >>>