Calciomercato Milan – Colpo in arrivo dal Real Madrid? Le ultime news

Tra poco più di dieci giorni riaprirà i battenti il calciomercato e il Milan, molto probabilmente, farà qualcosa tanto in entrata quanto in uscita. I dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, pur giudicando competitiva la rosa a disposizione del tecnico Stefano Pioli non intendono lasciarsi sfuggire delle buone occasioni per potenziare l'organico. Il tutto per potersi giocare al meglio le proprie carte in Serie A nella lotta contro il Napoli e in Champions League, dove il Diavolo è atteso dal doppio confronto contro il Tottenham.