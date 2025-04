Milan, Leao e la curiosa statistica a San Siro: Rafa determinato a...

'Il Corriere dello Sport' riporta le statistiche stagionali di Leao con il Milan: 11 gol e 11 assist considerando tutte le competizioni, e per la quarta stagione di fila è riuscito a superare la doppia cifra in entrambe le categorie riuscendo. Numeri che il Milan non vedeva dai tempi di Kakà. Il quotidiano sottolinea lo zero per quanto riguarda i gol a San Siro se si guarda solo la Serie A: Leao ha segnato sette gol in campionato tutti in trasferta.