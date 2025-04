Calciomercato Milan, Leao ha deciso il suo destino: la prossima stagione...

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport', Rafael Leao, indipendentemente da chi sarà il nuovo allenatore e il nuovo ds del Milan, si vede ancora con la maglia rossonera, per il presente e il futuro. Come scrive la rosea, il portoghese è stato messo in discussione da Fonseca e Conceicao, cosa mai successa con Pioli. Le persone vicine a Rafa, si legge, raccontano che non avrebbe gradito questo ruolo non più da protagonista assoluto, ma lo aiuterebbe a maturare ancora di più. Col 3-4-3 ha meno compiti difensivi e potrebbe segnare di più.