Negli ultimi tempi si è spesso parlato del possibile addio di Rafael Leao dal Milan e in queste ore è emersa un'indiscrezione riguardante il possibile ruolo di Jorge Mendes. Qualche tempo fa 'Sky' aveva parlato di un interesse del Napoli, spiegando come un trasferimento del portoghese in azzurro fosse sostanzialmente impossibile. Il collega Emmanuele Cammaroto, però, a tal proposito, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'Radio Punto Zero', rivelando come il super agente lo voglia portare via dal Diavolo per provare a sondare il terreno con i partenopei. Ecco, dunque, le sue parole.