Milan, Leao: 'Ecco la mia mossa speciale. Ritrovo la voglia quando...'

"Sono Rafael Leao, vengo dal Portogallo e gioco a calcio. La mia mossa speciale? Sicuramente il mio sorriso. La musica che mi fa muovere dipende dal mood: durante la mattina qualcosa di calmo come l'R&B. Come ritrovo la voglia quando le cose non vanno? Con la mia famiglia, facendo ciò che amo ovvero giocando a calcio, stando con gli amici e ascoltando un po' di musica". Queste le risposte interessanti dell'esterno rossonero.